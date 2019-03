Il giallo di Gessica, parla la supertestimone: "Confermo tutto, l'apertura delle tombe fatta su mia richiesta"

Conferma quanto finora raccontato e ribadisce che quelle operazioni di estumulazione condotte stamattina nei loculi che contengono le spoglie mortali dei suoi genitori sono state volute - e saranno pagate - direttamente da lei.

Gaetana Mendolia, la "supertestimone", insegnante in pensione, davanti alla telecamera ha qualche momento di incertezza, ma poi ribadisce tutto quello che è stato finora sostenuto anche dinnanzi alle forze dell'ordine.

"Tutto questo nasce dal fatto che il signore (il padre di Gessica, ndr) l'ho trovato qui al cimitero e poi è andato in un'altra trasmissione televisiva a dire di essere andato al cimitero e questa è stata per me la conferma. Lui dice di non conoscermi? Anche io non conosco lui. Non li avevo mai visti prima".

Sulle operazioni condotte stamattina Mendolia è chiara: "penso che le spese le dovrò affrontare io. Ho chiesto alle forze dell'ordine di essere presente e ho chiesto al Comune di poter invertire le salme dentro i loculi ma perché era l'unico modo per aprire le tombe. Parlando con le forze dell'ordine si sono ribaltate le cose e loro si sono assunti la paternità, ma i documenti erano partiti tanto è vero che l'inversione è partita senza problemi".