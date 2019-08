Sbarco a Punta Bianca, migranti in fuga tra le campagne: sette i fermati

Un copione non nuovo sulla costa agrigentina, un barcone carico di migranti giunge a riva tra gli sguardi increduli dei bagnanti poi la corsa fra i campi per tentare di fuggire ai controlli delle forze dell'ordine. E' successo questo pomeriggio a Punta Bianca, secondo alcune testimonianze, sarebbero una cinquantina le persone arrivate intorno alle 17, molti di loro, giovanissimi.

Dal mare, la motovedetta della guardia costiera batte lo specchio d'acqua antistant la suggestiva scogliera bianca in cerca di una probabile nave madre, via terra invece gli agenti della polizia e i carabinieri sono in cerca dei fuggitivi.

Una modalità che si ripete nel tempo, con i gruppi di nord africani, di probabil origine tunisina, che si disperdono far i campi cercando poi, a piedi, di raggiungere la città di Agrigento da dove prosegue il loro viaggio.

Una pattuglia della sezione Volanti, poco distante dal luogo dello sbarco, ne ha rintracciato uno, gli agenti lo hanno accompagnato in ospedale per un principio di disidratazione. Altre sei persone invece, sono state notate e fermate dagli agenti del commissariato di Palma di Montechiaro, mentre camminavano lungo la Starada Statale 115.