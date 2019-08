Abbandono indiscriminato dei rifiuti, è guerra contro gli incivili

Nonostante le sanzioni elevate dagli uomini del corpo di Polizia Locale di Agrigento, in molti continuano ad abbandonare i rifiuti in strada. Questa volta, le telecamere dei vigili urbani, hanno immortalato diverse persone che, incuranti del danno cagionato, accostano nell’area dell’isola ecologica di prossimità di contrada Gibisa, sulla Strada Statale 115, subito fuori il quartiere del Villagio Mosè e depositano la spazzatura.

Emblematico il filmato che immortala un automobilista, che a bordo della sua lussuosa berlina, apre il capiente bagagliaio e scarica in strada i grandi sacchi pieni di rifiuti, alimentando così la discarica. In molti però si pongono un interrogativo, ovvero, quando i cassonetti sono pieni, come bisogna comportarsi?.

La zona è stata, non troppi giorni fa, ripulita. Oggi, tornano, gli "incivili" della differenziata. Questa volta, però, sono stati incastrati dalle telecamere.