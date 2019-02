Il "caso" Sambuca di Sicilia finisce a Mattino 5: più di 100mila richieste per le case a 1 euro

Le case a 1 euro, il boom di richieste e le più di 100mila mail: Sambuca di Sicilia diventa un caso. Per questo le telecamere di Mattino 5 hanno voluto visitare gli edifici in vendita. Ai microfoni della trasmissione in onda sulle reti Mediaset il sindaco di Sambuca, Leo Ciaccio.

“Abbiamo ricevuto più di 100mila mail. Avevamo bisogno di ripopolare il nostro borgo”. Queste le parole del primo cittadino. Con lui anche dei possibili acquirenti venuti da ogni parte del mondo: Spagna e Inghilterra. Tutti pazzi per le case a 1 euro, ruderi che se ristrutturati potrebbero fare la fortuna di chiunque.

Sambuca di Sicilia è stata inondata di mail, in tanti hanno voluto capire prezzi e modalità di acquisto, per poi scegliere di acquistare o meno. Il borgo sta vivendo giorni di gloria, per questo Sambuca ha voglia di rilanciarsi ancora di più.