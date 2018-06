Vella si è insediato, il nuovo procuratore aggiunto: "E' necessario il calvario per potere gioire fino in fondo"

Il gran giorno è arrivato. Si è svolta nell'Aula Livatino del tribunale di Agrigento, la cerimonia d'insediamento del procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella. Davanti al presidente Pietro Maria Antonio Falcone, sono presenti tutte le istituzioni e le forze dell'ordine della provincia.

"Ho sempre amato il mio lavoro - ha detto Vella - anche per il nome. Ci chiamano procuratori della Repubblica perchè siamo chiamati a servirla". Lunga, come sempre, la lista dei ringraziamenti. Dai colleghi, al suo "maestro" Dino Petralia, agli ex vertici dell'ufficio Renato Di Natale e Ignazio Fonzo fino all'ex imprenditore Ignazio Cutrò, testimone di giustizia che, proprio col supporto di Vella, iniziò negli anni scorsi la sua collaborazione con gli inquirenti fino all'arresto e alla condanna dei suoi estorsori.