Commozione e applausi per il concerto in memoria di Salvatore Bartolomeo. L’evento si è tenuto allo spazio Temenos, in prima fila amici e parenti del ragazzo rimasto vittima di un incidente stradale nel 2016. Sul palco anche Lello Analfino. L’incasso del concerto è stato devoluto in beneficenza.

LE IMMAGINI..