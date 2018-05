Il gommone stava per affondare, sbarcano a Porto Empedocle i 114 subsahariani salvati

Il gommone sul quale viaggiavano ha rischiato d'affondare, di colare a picco in acque internazionali. Sono stati però salvati - appena in tempo - da una nave di un'organizzazione non governativa. Sono 114, tutti uomini - fra cui due minorenni -, i subsahariani che sono sbarcati stamani alla banchina del molo di Porto Empedocle.

Ad attenderli, oltre alla Guardia costiera e alle forze dell'ordine c'erano anche i medici dell'Asp che si sono subito preoccupati di effettuare i primi, indispensabili, controlli. Stanno tutti bene i migranti: non si registrano emergenze sanitarie.