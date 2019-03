Sagra, turisti infuriati per i bus navetta: lunghe code e costo del biglietto non preventivato

La notizia della tragedia aerea che ha scosso l'opinione pubblica è giunta mentre la città salutava la festa del Mandorlo in Fiore.

La musica, i balli e i colori dei popoli presemti alla kermesse, sono stati i protagonisti della soleggiata mattinata.

L'ingresso in centro città vietato ai bus turistici e l'introduzione delle navette per agevolare il trasporto del flusso di gente, ha provocato diversi problemi. Nella piazza del Villaggio Peruzzo, luogo quest'ultimo di arrivo e partenza dei bus navetta, centinaia di turisti hanno attesso per diverse ore prima di riuscire a salire sui mezzi del trasporto pubblico.

Lunghe code alla biglietteria e il non preventivato costo del biglietto per la navetta, hanno fatto irritare molti visitatori che senza mezzi termini, non hanno esitato ad esternare il loro disappunto al grido di "vergogna".