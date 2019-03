"Una sagra di qualità, è andata meglio dell'anno scorso": le voci del pubblico prima della chiusura anticipata

"E' stata un'edizione più bella e organizzata, soprattutto al viale dove c'erano le transenne ed è stato assicurato lo spettacolo. Lo scorso anno, invece, non si vedeva nulla". La gente, arrivata da tutto il mondo per vedere la settantaquattresima edizione della Sagra del Mandorlo in fiore, prima della chiusura anticipata per la morte dell'assessore regionale Sebastiano Tusa, ha dimostrato di avere apprezzato.

"Mi pare ci sia qualche gruppo in meno - dice un'altra turista - ma è stata una sfilata davvero bella".