Presentata la nuova edizione della Sagra del Mandorlo, Parello: "E' la festa dei popoli"

“E’ la festa della fratellanza”. Torna la Sagra del Mandorlo in Fiore, Agrigento è pronta ad “abbracciare” una delle kermesse più attese. L’evento è stato presentato oggi a Casa Sanfilippo.

“I popoli tornano ad incontrarsi – ha detto il sindaco della città, Firetto – il Mandorlo torna al Palacongressi. E’ una kermesse, una festa e non una sagra. Il Mandorlo è qualcosa di riconosciuto, ed è l’occasione per lanciare ancora un messaggio di pace e fratellanza. E’ la festa di Agrigento, ma anche della Sicilia”.

La Sagra del Mandorlo è ancora figlia del Parco archeologico Valle dei Templi. Parello “presenta” la sua kermesse. “Un patrimonio materiale come la Valle può ospitare tanti patrimoni immateriali. Daremo vita a dei laboratori multietnici. Palacongressi? Non avverrà per l’intero complesso, apriremo la parte più significativa”.