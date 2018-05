"Sorpresi a rubare in una villetta", in manette due empedoclini

Sorpresi a rubare in una villetta confiscata alla mafia. Con l’accusa di furto in abitazione, i carabinieri hanno arrestato Gerlando Attardo e Alessio Migliara, entrambi di 35 anni, originari di Porto Empedocle. L’autorità giudiziaria ha subito disposto gli arresti domiciliari.

La villa non era abitata e sembrava una facile "preda" per i due empedoclini che vi si sarebbero introdotti in maniera indisturbata e che hanno iniziato a rovistare arraffando quanto di interessante hanno trovato. Fatale è stato però l'arrivo di alcuni cani che, da qualche tempo, vivevano nel giardino della villa. Cani che hanno iniziato ad abbaiare e con insistenza tant'è che il vicino di casa si è insospettito ed ha chiamato il 112.