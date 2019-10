Si apre una falla nella condotta idrica: una cascata in via Toniolo

Una grossa falla alla condotta idrica che da via Esseneto, addossata al muro di contenimento scende in via Toniolo, sta causando la perdita di un cospicuo quantitativo di acqua. L'elevata pressione del liquido ha letteralmente formato una cascata che spinge l'acqua ad un'altezza di oltre sei metri da terra, interessando anche i primi due piani del palazzo prospicente. Il ruscellamento causato dalla grossa perdita, potrebbe spingersi anche negli scantinati sottostanti. I residenti hanno allertato i tecnici di Girgenti Acque per la risoluzione del problema.