Niente più semafori e code, sul viadotto Salsetto è tornato il doppio senso di circolazione

Dopo circa un anno, da questa mattina è possibile percorrere in entrambi i sensi di marcia il viadotto “Salsetto” di Porto Empedocle. Niente più senso unico alternato dunque nel tratto della statale 115 di contrada Ciuccafa. Con la consegna di Anas, alla ditta esecutrice, del primo stralcio dei lavoridi ripristino delle pile ammalorate, inizia l’iter che dovrebbe portare alla definitiva messa in sicurezza dell’infrastruttura stradale. Rimosso anche il semaforo che, specie nel periodo estivo, provocava estenuanti code.

Le limitazioni al traffico comunque non sono state totalmente eliminate, sul ponte “Salsetto” infatti vige il divieto di transito per i mezzi superiori alle 3,5 tonnellate.

Delle condizioni di viabilità dei viadotti sull'asse Agrigento-Siculiana si è discusso, nelle ultime ore, in Prefettura alla presenza delle tre amministrazioni comunali interessate: Porto Empedocle, Realmonte e Siculiana, del comandante della polizia Stradale di Agrigento: il vice questore Andrea Morreale e del comandante della polizia municipale di Porto Empedocle, Calogero Putrone. C'è intanto la necessità di fare in modo - e non sarà semplicissimo - che si rispetti il limite delle 3,5 tonnellate sul viadotto Salsetto. L'Anas è comunque tornata a ribadire il proprio impegno per il viadotto Re.