Un altro "lanciatore di rifiuti" beccato dai vigili: scatta stangata di 600 euro

I vigili urbani sorprendono un altro lanciatore di rifiuti e gli fanno una contravvenzione di 600 euro. L'uomo è stato ripreso da una telecamera nascosta mentre buttava un sacchetto di immondizia per strada, in via Madonna degli Angeli.

La repressione della polizia municipale, dopo l'avvio del servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta, continua a dare i suoi frutti.