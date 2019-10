"No ai contatori": i raffadalesi contestano e l'aria si fa elettrica, carabinieri e polizia sul posto

La commissariata società di gestione del servizio idrico integrato, Girgenti Acque, ha ripreso i lavori di installazione dei contatori lungo le vie di Raffadali. E lo hanno fatto dopo che ieri si erano registrati momenti di tensione, tant'è che le operazioni erano state sospese.

Gli operai sono in azione nella zona denominata “Fontanelle”, sono circa 60 i contatori da collocare in altrettante utenze ubicate nelle vie Volturno, Brescia, Vesuvio e traverse limitrofe. Opere che erano iniziate nel 2017 e che adesso si vogliono completare per applicare anche a Raffadali, per come è previsto dalla normativa, il sistema di fatturazione delle bollette secondo il calcolo del consumo effettivo dell’acqua e non più in modo forfettario.

Diverse sono state le rimostranze dei contribuenti che non hanno gradito l’installazione del contatore. Per questo motivo, a garanzia della sicurezza pubblica, i lavori sono monitorati dai carabinieri e polizia. La ripresa delle installazioni ha fatto nuovamente scoppiare le polemiche, in un clima che comunque era già di per sè abbastanza "esplosivo".