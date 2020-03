Vent'anni senza Antonella Ferro, l'emergenza Coronavirus cancella le commemorazioni in suo onore

Sono trascorsi venti anni dal brutale assassinio della studentessa raffadalese Antonella Ferro, la diciottenne accoltellata a morte dall’ex fidanzato che non si era rassegnato alla fine della loro storia. Se non fosse subentrata l’emergenza Covid-19, la città di Raffadali oggi l’avrebbe ricordata con la collocazione in via Algeria, di una panchina rossa, simbolo quest’ultima del femminicidio. L’inziativa promossa dal gruppo locale del “Rinnovamento nello Spirito Santo” è stata dunque rinviata a data da destinarsi. Il fratello di Antonella, Giovanni, ci ha tenuto comunque a ringraziare gli orgnizzatori.

Concluso il II Memorial Antonella Ferro di go-kart

„ Concluso il II Memorial Antonella Ferro di go-kart

"Sono trascorsi venti anni dalla scomparsa di Antonella e il suo ricordo – dice Giovanni Ferro – è sempre molto vivo, allora non si parlava così tanto di femminicidio, oggi si organizzano manifestazioni, si fanno denunce sociali in difesa delle donne vittime di violenza. Queste manifestazioni - ha aggiunto il fratello - ci toccano il cuore, ringraziamo gli organizzatori e speriamo che, quanto prima, tutto torni alla normalità è finisca l’allarme del virus”.