Rifiuti e ospedale "San Giovanni di Dio", Danile: "Situazione intollerabile, intervenire presto"

Un'interminabile fila di rifiuti abbandonati a marcire sotto il sole, ma non siamo in una delle troppe periferie della città, ma a poche decine di metri dall'ingresso del Pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento.

A denunciare per l'ennesima volta che la struttura non ha fatto partire la raccolta differenziata è stato il segretario generale della Uil Fps, Fabrizio Danile, il quale ha firmato un breve video-appello per chiedere alle istituzioni interventi celeri a tutela della salute pubblica. "Siamo di fronte ad una massa di immondizia che è davvero impressionante. Non è tollerabile che ci sia l'impossibilità a raccoglierli. La zona va pulita immediatamente, trovandosi questa discarica tra l'accesso del Pronto Soccorso e Medicina Generale". Bisogna fare presto, aggiunge Danile rivolgendosi alle autorità affinché trovino una soluzione al problema.

Che l'ospedale non sia una struttura "riciclona" è un fatto purtroppo abbastanza noto: ancora oggi, infatti, non si è riusciti a far differenziare i singoli reparti, e l'effetto è che il solo "San Giovanni di Dio" occupa ogni giorno non meno di 5 autocompattatori dei 15 a disposizione per l'intera città.