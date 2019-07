La specie dei "lanciatori seriali" non s'è ancora estinta: 34 multe nel giro di pochi giorni

Come se nulla fosse, quasi come se si conferisse in maniera regolare. E a qualsiasi ora del giorno e della sera: soprattutto la sera però. Sono 34 i "lanciatori seriali" - alcuni dei quali hanno letteralmente scaraventato fuori dall'abitacolo dell'auto il sacchetto di rifiuti - identificati e sanzionati dalla polizia municipale. Agenti, coordinati dal comandante Gaetano Di Giovanni, che si sono avvalsi, ancora una volta, delle sofisticate e moderne telecamere piazzate nei luoghi meno probabili.

I "lanciatori seriali" sono stati pizzicati nelle vie Acrone, di fronte all'Urega, Toniolo, Alletto, nelle contrade Esa-San Biagio e Ciavolotta-Gibisa, in piazzale Giglia e nelle vie Volpe, Madonna degli Angeli, Plebis Rea, Sironi e Regione Siciliana. A tutti è stata elevata una sanzione da 600 euro. Servirà a qualcosa? Maxi multe del genere serviranno a prevenire e reprimere? Fino ad ora, nonostante gli sforzi della polizia municipale che si è occupata dei controlli, i "lanciatori seriali" non si sono estinti. Si tratta anzi di una pericolosissima - per l'ambiente - specie che torna, frequentemente, in azione.