Nessuna inversione di tendenza: le telecamere hanno identificato altri 10 "lanciatori seriali"

I tanti appelli fino ad ora lanciati e le precedenti sanzioni da 600 euro a testa non hanno determinato l'inversione di tendenza. Ad Agrigento c'erano e ci sono ancora i cosiddetti "lanciatori seriali": gente che abbandona, in tutta velocità, i sacchetti dell'immondizia indifferenziata. Sia in centro storico che in periferia continuano dunque a "nascere" - e sono anche rigogliose - le discariche a cielo aperto.

Nelle ultime ore la polizia municipale, coordinata dal comandante Gaetano Di Giovanni, è riuscita - utilizzando le sofisticate e tecnologiche attrezzature di cui si è dotata - ad "incastrare" altri 10 "sporcaccioni": 7 sono stati pizzicati in piazza Ugo La Malfa, uno in via Madonna degli Angeli, uno in viale Sicilia e uno in via Gioeni. Tutti sono stati multati: 600 euro a testa.