Riapre il viadotto "Petrulla", il presidente Musumeci: "Abbiamo restituito agli abitanti un loro diritto"

E' il giorno della svolta. Dopo più di tre anni e mezzo di blackout e disagi nei collegamenti, è stato riaperto oggi il viadotto "Petrulla" e, di fatto, viene recuperata la statale 626 che collega Licata, Ravanusa, Campobello di Licata, Canicattì ed i centri dell’entroterra Nisseno.

“Restituiamo agli abitanti della zona il diritto di potere percorrere l’arteria senza ulteriori perdite di tempo – ha detto il presidente della Regione, Nello Musumeci. Da quando sono presidente della Regione ho assunto un impegno con l’Anas, le opere eternamente incomplete non mi sono mai piaciute e non lo consentirò. Voglio -continua - che alla fine del mio mandato, la Sicilia possa avere una viabilità degna di una Regione europea e non da una terra di terzo mondo, come purtroppo oggi capita ancora. L’Agrigentino ha una rete viaria bisognosa di intervento”.

Alla riapertura anche Valerio Mele, coordinatore territoriale Anas: "Abbiamo restituito il viadotto alla collettività. Ringrazio i sindaci che ci hanno aiutato. Anas ha cambiato passo, la manutenzione un tempo aveva meno risorse disponibili, adesso è tutto diverso. E’ solo l’inizio, siamo consapevoli che c’è tanto da fare":

Non è mancata all’appuntamento neppure Giusy Savarino, presidente commissioni trasporti all’Ars: “Non era accettabile che questi paesi dell’entroterra fossero isolati. Sono stata sul fiato sul collo ai vertici dell’Anas, la riapertura del ponte è una grande risposta”.