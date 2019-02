Riapertura cattedrale, Firetto sferza la Regione: "Noi abbiamo fatto la nostra parte, adesso tocca ad altri"

"E' stato il momento, credo più emozionante di questa esperienza di sindaco della città". Così Lillo Firetto, primo cittadino di Agrigento ha commentato la riapertura della cattedrale di San Gerlando.

Il sindaco ha comunque ricordato la tensione di "notti insonni" trascorse quando la Protezione civile, con una nota definita "improvvida" che mise l'Ente dinnanzi alla responsabilità di dover sgomberare via XXV Aprile.

Firetto non nasconde comunque la soddisfazione per la riapertura, dato che "la città si è riappropriata non solo del suo simbolo identitario ma anche di un monumento che ha una sua funzione in termini turistici. "Noi abbiamo fatto la nostra parte, adesso toccherà ad altri" ha ribadito il sindaco in riferimento agli interventi di consolidamento del colle interessato da un movimento franoso.