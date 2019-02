Dopo otto anni di attesa la cattedrale riapre al culto: ecco l'opinione degli agrigentini

Dopo otto anni di lunga attesa, manca veramente poco alla riapertura della cattedrale di San Gerlando. La frana che interessa il colle su cui sorge, nel 2011 ne ha determinato la chiusura. Dopo i lavori di consolidamento però la “mamma malata” - per come è stata definita dall’arcivescovo di Agrigento il cardinale Francesco Montenegro - potrà tornare dai suoi figli.

La riconsegna alla città dell’insigne monumento architettonico però, non esclude i problemi del dissesto sul colle che sono ancora in fase di studio e che dovranno essere affrontati. In vista della riapertura, AgrigentoNotizie ha chiesto l’opinione degli agrigentini.

C’è stato chi si è detto felice della riconsegna, tra gli intervistati invece registriamo invece l’auspicio che la riapertura di questo monumento si vada ad aggiungere anche ad altre strutture attualmente chiuse. Immancabili sono stati anche i commenti sul dissesto che interessa il colle di San Gerlando.