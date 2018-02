La Dia: "La mafia dell'entroterra ha problemi di sopravvivenza economica, ma è capace d'esprimere un leader"

"La mafia di periferia, quella dell'entroterra, è legata alla tradizioni rispetto a quella del centro città. Le criticità sono dunque differenti. Cosa Nostra dell'entroterra vive il problema della sopravvivenza economica della comunità criminale, con scarse capacità affaristiche, ma, di contro, ha una forte capacità di leadership che, invece, il centro subisce". A ricostruire, con queste parole, alcuni degli aspetti degli assetti della criminalità organizzata Agrigentina - contenuti nella relazione del primo semestre 2017 della Dia - è stato, stamani, il vice questore aggiunto, a capo della Direzione distrettuale antimafia di Agrigento, Roberto Cilona.

La relazione semestrale serve affinché si possano individuare le strategie, a lungo termine, per il contrasto e per sconfiggere la criminalità organizzata.

"Cosa Nostra è perfettamente orientata sia verso la percezione di business criminali che verso mercati non criminali ma che sono da aggredire e da raggiungere, acquisendo posizioni monopolistiche. Vive un momento non di crisi, ma di evoluzione in base alle criticità che si determinano, e sono differenti, da mandamento a mandamento - ha aggiunto il vice questore aggiunto Robero Cilona - . Criticità che, nella stragrande maggioranza dei casi, riguardano la governance e quindi una capacità di leadership adeguata".

"La comunità criminale si serve della comunità civile. Il cittadino che, ad esempio, ignora quella che è una verità ovvia: lo spaccio e il consumo di droga è uno degli elementi su cui si basano le principali entrate di Cosa Nostra" - ha sottolineato il dirigente della Dia, il vice questore aggiunto Roberto Cilona - .