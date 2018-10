"Nascondeva la canapa indiana all'interno dell'armadio", arrestato un 29enne

Fra canapa indiana e marijuana già essiccata sarebbe stato trovato in possesso di circa 10 chili di "roba". Ha 29 anni l'imbianchino, Ivan Bordonaro, che è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Ravanusa.

Su disposizione del sostituto procuratore di turno, titolare del fascicolo d'inchiesta immediatamente aperto, il giovane è stato posto ai domiciliari. Il giovane - secondo quanto è stato reso noto dai carabinieri del comando provinciale - sarebbe stato trovato in possesso di una ventina di piante di “Canapa indiana” ed oltre due etti di marijuana già essiccata. I militari hanno scovato le piante di “canapa indiana” nascoste dentro un armadio, probabilmente per favorire il processo di maturazione. Il peso totale della sostanza stupefacente rinvenuta è stato stimato in circa dieci chili, sostanza che se rivenduta al dettaglio avrebbe potuto fruttare alcune migliaia di euro.