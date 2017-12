Rapinatori in jeep, sfondano l'ingresso dell'ufficio postale: bottino da 20 mila euro

Rapina con "spaccata" all'ufficio postale di piazza Della Vittoria a Favara. Durante la pausa pranzo, mentre l'ufficio postale era dunque chiuso, una jeep Sukuzi è stata scaraventata contro la porta di ingresso. Porta che è stata letteralmente sfondata. In quell'esatto momento, al fianco della porta di ingresso, c'erano gli impiegati dell'ufficio postale che, denaro alla mano, stavano caricando il bancomat. Per i delinquenti non è stato dunque difficile riuscire ad arraffare tutto il contante che invece sarebbe dovuto finire dentro il bancomat. Prelevato il denaro, i rapinatori si sono immediatamente dileguati.

