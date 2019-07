"Rapina in casa di un'anziana", tradito da impronta digitale: arrestato 20enne

Avevano rapinato in casa, con inaudita violenza un’anziana donna. Arrestato stamattina uno dei rapinatori. Come in un film, stato tradito da un’impronta digitale. L'uomo, un romeno, è Alexandru Yonut Ungureanu è stato ritenuto responsabile della rapina messa a segno, in contrada Mintina fra Camastra e Naro, il 15 aprile del 2018, ai danni di un'anziana pensionata.

Ad occuparsi delle indagini prima e dell'arresto negli ultimi giorni sono stati i carabinieri della stazione di Naro, coordinati dal comando compagnia di Licata.