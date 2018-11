Cani randagi alla Scala dei Turchi. Sono stati ripresi mentre scorrazzavano indisturbati lungo la spiaggia. Non hanno mostrato segni di aggressività. Quattro dal pelo chiaro e due neri, hanno prima percorso la battigia da un parte all’altra, muovendosi in branco. Poi si sono distesi sulla sabbia, senza far del male a nessuno dei presenti.