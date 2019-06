Da Frosinone a Catania e poi a Raffadali, i carabinieri rintracciano i giovani dopo una notte di ricerche

I carabinieri della compagnia di Agrigento, ininterrottamente, hanno cercato la ragazzina catanese di 13 anni che si era allontanata volontariamente dalla sua abitazione prima e dal suo paese dopo. La notte fra lunedì e ieri è stata infernale per i militari dell'Arma della stazione di Raffadali che, soltanto in mattinata, sono riusciti a ritrovare la minorenne. Era assieme al ventisettenne, originario del Mali, che da Frosinone era arrivato in Sicilia proprio per amore.

I due si erano conosciuti, pare un po' di tempo prima, su Facebook.

Il ventisettenne è stato sottoposto a fermo dal Pm ed è stato portato in carcere. Due connazionali, che hanno ospitato il ventisettenne e la ragazzina di 13 anni, sono stati iscritti nel registro degli indagati per l'ipotesi di reato di favoreggiamento personale.