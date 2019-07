Festa di Maria Santissima del Monte, ecco la presa della bandiera del Cero dei burgisi

Nessuna scazzottata. Nessuna reale contesa. La tradizionale presa della bandiera del cero dei "burgisi" - nell'ambito dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Monte di Racalmuto - si è svolta senza nessuna particolare suspense. Forse è stata un po' lunga l'attesa e un po' più complicata degli altri anni la "scalata" verso la bandiera, ma - supportato da decine di amici e familiari - Paolo Mattina è riuscito a conquistare la bandiera e a sventolarla al cielo, in onore della Vergine che è compatrona di Racalmuto.

La presa della bandiera del cero dei burgisi è stata preceduta, in piazza Crispi, dal lancio dei palloni aerostatici e dallo spettacolo piromusicale arricchito da comete colorate, farfalle, vulcani, bengala, fontane, flash ed altri effetti scenografici. Dopo la presa della bandiera, come da tradizione, il corteo storico è proseguito fino al santuario di Maria Santissima del Monte. Oggi, alle 17, nella sede dell'associazione cero dei burgisi, in via Garibaldi, verrà consegnato il remio al giovane burgisi che ha preso bandiera: a Paolo Mattina.