I cavalli danzano in memoria di Giuseppe, Angelo e di tutte le vittime della strada

"A Giuseppe Mattina, ad Angelo Macaluso e a tutte le giovani vittime della strada. Questi cavalli, cavalieri e amazzoni danzeranno per loro. Sia anche da monito per i ragazzi: la vita è una sola, bisogna viverla con amore". E' con queste parole che è stato dedicato il primo "Galà equestre" che s'è svolto nel piazzale antistante il centro commerciale "Le Vigne". Tanta l'emozione dei racalmutesi presenti, nel momento in cui l'evento è stato dedicato.

Ad incantare i tantissimi spettatori presenti anche i carretti siciliani.