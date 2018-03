Emigrazione, bullismo e una politica che non cambia: Racalmuto diventa il simbolo della Sicilia

"In una Racalmuto deserta dove si respira il dolore dell'assenza ... ". Racconta il periodo postbellico - quello degli anni Cinquanta - il film "Rahal-Maut agli occhi di un bambino". Un momento della storia che - fra emigrazione, bullismo e una politica che non cambia - sembra essere proprio quello attuale. Perché da Racalmuto, così come dal resto della provincia e dell'isola intera, si continua a scappare alla ricerca di lavoro.

Il trailer del film "Rahal-Maut agli occhi di un bambino" è pronto. Presto - forse già dal 22 aprile - la pellicola, prodotta da "Assoduefilm", sarà nelle sale cinematografiche. Il soggetto è stato tratto dalla parte iniziale e finale dell'omonimo romanzo di Lorella Farrauto.

Il postbellico degli anni Cinquanta - a Racalmuto - ha un bambino simbolo: "Totuccio". Il padre parte per la Germania per trovare lavoro e garantire, fronteggiando l'emergenza economica che si viveva all'epoca, la sopravvivenza della famiglia. Totuccio (interpretato da Salvatore Mendolia), visto dagli altri come un "soggetto debole" proprio perché non ha il papà in paese, ha un luogo del cuore: la fontana del Raffo (area racalmutese dei primi insediamenti arabi), dove racconta le sue storie, i desideri, i sogni.

La chiave di lettura della storia - di un ragazzino che cresce, si rafforza e diventa quasi rivoluzionario - è nel libro di Lorella Farrauto che verrà presentato dopo la messa in visione del film. Racalmuto, in un percorso di speranze e ricordi, mostra i suoi luoghi e i suoi volti. Ma non è soltanto, semplicemente, la sua storia. E non è una concatenazione di avvenimenti lontani perché - anche oggi - si vive il dolore della perdita degli affetti cari: di quanti vanno altrove a cercare fortuna abbandonando i luoghi del cuore.