Sopravvissuti e bimbi ai piedi di Maria Santissima del Monte: tripudio di emozioni per le "purmissioni"

C'è chi è sopravvissuto dopo un terribile incidente stradale, chi ha ottenuto la piena salute e chi ha avuto una "grazia" per il proprio figlio. Mattinata all'insegna delle emozioni e della devozione per Maria Santissima del Monte a Racalmuto. Tantissimi, come da tradizione, i racalmutesi - mamme e padri soprattutto - che per ringraziare la Vergine hanno sfidato non soltanto i circa 40 gradi di temperatura ma anche la scalinata che conduce al Santuario.

L'emozione ha raggiunto l'apice e s'è trasformata in commozione sincera quando dentro la chiesa, ai piedi della Vergine, la promessa è stata sciolta e quando è stato urlato, o semplicemente sussurrato, "grazie" per il miracolo ricevuto.

Ogni "purmissione", preceduta dal suono dei "tamburinara" o della banda, ha inondato corso Garibaldi. C'è stato chi ha tenuto in braccio e in groppa al cavallo la propria creatura e chi, invece, ha portato con se quel casco di protezione che, di fatto, gli ha salvato la vita. A fare da cornice l'intero paese che, ai piedi della scalinata, ha incitato e applaudito per poi andare ad abbracciare e a baciare quanti hanno sciolto la "purmissione" per la grazia ricevuta.

Come da tradizione, la calda domenica di riti in onore di Maria Santissima del Monte si è conclusa in piazza Barona dove c'è stata la "maschiata".