Quinto giorno di navigazione per Andrea Barbera, il quarant'enne skipper agrigentino che sta circumnavigando in solitario la Sicilia a bordo di "Next", un catamarano sportivo non abitabile di 5 metri. Andrea che ha chiamato "Solo around Sicily" la sua impresa, questo pomeriggio è approdato a Palermo dove rimarrà fino a giovedì prossimo. Regata impegnativa oggi per l'esperto navigatore, salpato da San Vito Lo Capo, nel golfo di Catsellammare ha dovuto fronteggiare onde alte fino a un metro e mezzo e poi una burrasca di Maestrale nei pressi di Capo Gallo, fortunatamente però il forte vento non ha causato danni all'imbarcazione. "Non vedo l'ora di ritornare ad Agrigento, sono quasi a metà giro ce la possiamo fare", dice fiducioso Andrea Barbera .

"Solo around Sicily" fa tappa a Palermo: l'agrigentino Andrea Barbera: "Non vedo l'ora di tornare"