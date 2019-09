Tutti pazzi per il pistacchio di Raffadali: boom di presenze al "Fastuca fest"

Boom di presenze a Raffadali per la quinta edizione del "Fastuca Fest" la festa del pistacchio, eccellenza del territorio tutelata da un'associazione che raggruppa ben 33 comuni di cui anche due della Provincia di Caltanissetta e che attende dall'Unione euoropea il tanto ambito riconoscimento Dop.

La convivenza in Sicilia di due aree dove intensa è la produzione di pistacchio, ovvero Bronte e Raffadali, potrebbe indurre a pensare ad una rivalità tra i due centri. "Siamo due paesi entrambi siciliani - dice in merito il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro - non siamo in concorrenza,l'impegno che tutti dobbiamo avere è quello di rilanciare il territorio per cercare di evitare la fuga dei giovani".

Letteralmente presi d'assalto sono gli stand gastronomici allestiti nel percorso del gusto, una galleria naturale coperta da una scenografica volta verde. Fastuca Fest 2019 si è aperta nel segno della solidarietà grazie alla mega cassata da 300 kg realizzata dallo staff coordinato dal pastry chef Giovanni Mangione. Il ricavato della vendita infatti è stato interamente devoluto all'Airc