Calano i reati ma non aumentano le denunce, il questore: "Sempre pronti ad aiutare"

L'impegno, anche per il 2018, è quello di garantire sicurezza in tutto l'Agrigentino dove i reati da 6.457 del 2015 sono calati a 4.958 di quest'anno. "Contemporaneamente sono aumentati gli arresti, siamo passati a 178 arresti nel corso del 2017, - ha spiegato il questore di Agrigento Maurizio Auriemma - . Le persone denunciate in stato di libertá sono 666. L'attività di repressione sul territorio, dal punto di vista investigativo, ha dato i suoi risultati. La prevenzione ha funzionato anche per quanto riguarda il potenziamento dei servizi di controllo del territorio che hanno portato gli arresti in flagranza. Il trend è positivo, ma dobbiamo - ha aggiunto il questore - continuare anche per spingere le cosiddette persone perbene, che vivono in questa provincia, a farsi avanti, a rappresentare le loro esigenze, le loro difficoltà".

Nell'Agrigentino, i reati calano nonostante non aumentino le denunce. E augurando una buona fine dell'anno e buon inizio 2018, il questore Auriemma ha lanciato un appello: "Serve apertura nei confronti di tutti gli uffici delle forze di polizia che sono aperti nelle 24 ore e sono sempre pronti ad accogliere e soddisfare, mettendo tutta la propria capacità e spesso anche la propria vita".

La polizia di Stato sarà, naturalmente, nelle piazze anche la notte di San Silvestro. "Alcuni festeggeranno - ha chiosato il questore Maurizio Auriemma - e noi saremo vicino a loro a festeggiare, ma saremo in servizio per garantire la sicurezza di tutti".