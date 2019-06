La "prova costume" per Porto Empedocle è il lungomare Nettuno: lavori agli sgoccioli

L’estate bussa ormai alle porte e in molti in questi giorni sono alle prese con l’annuale prova costume, l’auspicio è quello di non farsi trovare fisicamente impreparati ed è sicuramente così anche per il Comune di Porto Empedocle dove sono in fase di ultimazione i lavori di rifacimento del nuovo lungomare Nettuno.

Cambia drasticamente la passeggiata al mare della zona lidi, pavimentazione policroma, nuove panchine in sostituzione dei vecchi sedili che limitavano la visione del mare. Nuovi anche i punti luce, moderni e di design. Oltre che gradevole esteticamente, il rinnovato lungomare empedoclino, sarà anche funzionale con le rampe di accesso in spiaggia per i diversamente abili che eliminano dunque le barriere architettoniche.

I lavori il cui importo complessivo è di circa 442 mila euro, dovevano essere completati entro la fine dell’anno scorso, nonostante gli oltre sei mesi di ritardo per la consegna, adesso mancano solo alcuni dettagli e il nuovo lungomare dovrebbe essere pronto per accogliere i bagnanti.