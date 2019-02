E' arrivata la "Quarto Savona 15": nella Valle dei Templi la macchina di scorta del giudice Falcone

Mostre tematiche e incontri di sensibilizzazione alla legalità con i giovani studenti della provincia. La polizia sceglie Agrigento per ricordare il sacrificio dei servitori dello Stato uccisi dalla mafia nelle stragi del '92 e per commemorare lo stesso corpo di polizia con "Com'eravamo, come siamo - la memoria come valore" che si terrà da domani a domenica 10 marzo.

Iniziative che vedranno, anche la presenza del capo della polizia: il prefetto Franco Gabrielli che sarà in città, giovedì 28 febbraio e sempre nello stesso giorno, della banda della polizia. Il ricco cartello di appuntamenti è stato presentato dallo stesso questore Maurizio Auriemma: "Stiamo cercando di recuperare l'immagine di come eravamo e di come siamo diventati. Presso il palazzo del Governo c'è una mostra con mezzi, risorse, divise. Nella Valle dei Templi è già presente la teca che custodisce la Quarto Savona 15: la macchina blindata che aveva all'interno Antonio, Rocco e Vito, i tre ragazzi della scorta del giudice Falcone. Arriverà la signora Tina Montinaro per poter illustrare la sua esperienza di giovane donna, sposa, mamma, vedova di Antonio Montinaro morto con Falcone. Il 28 sarà ospite, prima in Questura e poi alla Valle dei Templi, il capo della polizia".