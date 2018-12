Quando i rifiuti svolazzano a destra e a manca ... città preda dell'assoluto degrado

C'è un video che sta facendo "impazzire" i social. Un video che, però, dimostra quello che talvolta succede dopo la raccolta dei rifiuti e che contribuisce, inevitabilmente, a rendere un immondezzaio le strade di Agrigento. A realizzare il video, accompagnato da una adeguata colonna sonora, è stata l'associazione ambientalista MareAmico.

Associazione che ha voluto anche ricordare che il codice della strada stablisce che: "Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso. Per cui il conducente deve adottare tutte quelle cautele, quindi anche l’uso di teli, che impediscano al carico trasportato di disperdersi. Le multe variano da 74 € fino a togliere 4 punti dalla patente e il ritiro della carta di circolazione". "Se la legge prevede questo perché le ditte appaltatrici non si adeguano?" - chiede MareAmico - .

I rifiuti che svolazzano lungo le strade della città non possono che deturpare l'ambiente e rendere sempre più indecorosa Agrigento. Ci sono i "lanciatori seriali", gli incivili, questo è certo. Ma ci sono anche i casi - come documentato da questo video - in cui i rifiuti svolazzano liberamente a destra e a manca.