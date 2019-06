I vigili bloccato atto di protagonismo civico, Di Rosa: "Arrestatemi"

Azione di protagonismo civico parzialmente negata in via Manzoni ad Agrigento dove il movimento "Mani Libere" aveva indetto una giornata di pulizia straordinaria della piazzetta antistante lo stadio Esseneto. Il coordinatore Giuseppe Di Rosa aveva coinvolto un agronomo per curare la potatura degli alberi e i volontari per effettuare i lavori. Presente anche un'ambulanza e il personale sanitario di un'associazione di volontariato. Di Rosa, ex consigliere comunale, il 18 maggio scorso, avrebbe inviato una comunicazione al Comune dove si manifestava la volontà di eseguire le opere di pulizia, potatura e ripristino della fontana pubblica. In mattinata però, pochi minuti dopo l'avvio dei lavori, una squadra di agenti del corpo di Polizia Locale, avrebbero bloccato i lavori di potatura. I volontari, hanno così desistito e continuato a pulire solo negli spazi consentiti.

Amareggiato si è detto l'ex consigliere comunale Giuseppe Di Rosa che dai microfoni di AgrigentoNotizie dice al sindaco Lillo Firetto: "Noi stiamo continuando a pulire, ti sfido, denunciami, fammi arrestare".