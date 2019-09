Crollo di piazza Cavour: attivato un numero di assistenza alla popolazione

In piazza Cavour, ad un giorno dal crollo, si fa la conta dei danni in attesa che la palazzina sia messa in sicurezza.

Questa mattina gli inquilini degli immobili sgomberati, sono potuti rientrare in casa accompagnati dai Vigli del Fuoco per recuperare gli effetti personali. Per tutti loro non ci sono ad oggi certezze sul come e quando gli stessi potranno fare ritorno nelle proprie abitazioni. Lo stesso dicasi anche per i due esercizi commerciali del piano terra, che hanno potuto recuperare la merce dai locali anch'essi sgomberati.

Per assistere i cittadini in questo momento di difficoltà la Protezione civile ha attivato un numero di telefono riservato appunto ai condomini: per assistenza e informazioni si può chiamare il 333 6141869.

Intanto l’area perimetrale della palazzina in stile liberty interessata dal crollo rimane sequestrata e interdetta al transito. Le terribili immagini aree evidenziano ulteriormente la scampata tragedia.