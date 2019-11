"Basta pacche sulle spalle": sit-in di protesta dei vigili del fuoco

“Sciopero e soccorro”: è stato lo slogan dello sciopero generale indetto oggi dalle organizzazioni sindacali di categoria dei vigili del fuoco. Alla protesta hanno aderito anche i pompieri del comando provinciale di Villaseta che hanno dato vita ad un sit-in dinanzi alla sede di via Caduti di Marzabotto.

“Basta pacche sulle spalle, vogliamo i fatti”: è l’invito al governo che si legge in un manifesto unitario di Cgil, Cisl, Uil e Confsal. I pompieri, tra le altre richieste, rivendicano anche l’equiparazione, contributiva e retributiva, con gli altri corpi dello Stato ma anche il riconoscimento dell’indennizzo assicurativo in caso di infortunio e ancora, il potenziamento del personale in organico e dei mezzi di soccorso.