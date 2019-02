Gli allevatori dei monti Sicani protestano: "Non riusciamo neanche a coprire le spese, non sappiamo come fare"

Anche gli allevatori siciliani si schierano con i loro colleghi sardi. Nell'Agrigentino, i pastori e i produttori di latte dei monti Sicani, hanno deciso di aderire alle iniziative di protesta per chiedere aiuti concreti per le aziende costrette a vendere un litro di latte a prezzi che sono molto spesso inferiori allo stesso costo di produzione.

Dal web, il video di un allevatore di Santo Stefano Quisquina che versa il latte nel terreno e spiega le difficoltà della categoria. "Tutto quello che facciamo non viene più valorizzato - dice il pastore stefanese - non si possono più coperire le spese, non sappiamo più come fare".