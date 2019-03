Banda e fuochi d'artificio, che festa per il Licata: è serie D

Una banda musicale, i fuochi d’artificio ed una piazza Progresso piena di tifosi. Il Licata è in serie D, dopo tanto tempo, per una notte che in tanti non dimenticheranno facilmente.

La squadra dopo la vittoria per due a zero contro il Sant’Agata ha dato appuntamento ai suoi tifosi, tutti in pizza Progresso.

Bandiere, cori e sfottò goliardici verso i “cugini” dell’Akragas. Una domenica da “urlo” per i gialloblù, la vittoria che ha sancito la promozione è stata firmata da Assensio e Maltese.