Riciclo dei pneumatici fuori uso, in provincia raccolte 1.337 tonnellate

Educare le nuove generazioni alla tutela dell’ambiente tra i banchi di scuola. Diversi sono i progetti didattici volti a fornire una nuova ottica responsabile, sensibilizzando i giovani a considerare i rifiuti non più come materie inquinanti ma come potenziali risorse . In tal senso, da diversi anni, Legambiente e Ecopneus, promuovono il progetto “Il corretto riciclo dei pneumatici fuori uso”che è rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Oggi al teatro Pirandello di Agrigento si è svolta la giornata conclusiva, tra le scuole finaliste, anche gli istituiti “Luigi Pirandello” di Lampedusa e Porto Empedocle che si sono calssificate rispettivamente al secondo e terzo posto, aggiudicandosi, materiale scolastico ed elementi di arredo in gomma riciclata come panchine, fioriere, aree relax. Per la cronaca, il concorso è stato vinto dagli dell’istituto comprensivo “G. Arcoleo – V. Da Feltre” di Caltagirone. Ai ragazzi, è stato spiegato come, rivive un pneumatico esausto, che ad esempio, può trasformarsi in materiale utile per la costruzione di barriere insonorizzanti, barriere anti-erosione oppure per la realizzazione di superficie sportive come piste d’atletica e pavimentazione anti-trauma. Ecopneus, che è una società senza scopo di lucro, costituita anche dai principali produttori di pneumatici operanti in Italia. In Sicilia, nel 2018 sono state raccolte 17.800 tonnellate di pneumatici fuori uso. Il dato agrigentino, è stato di 1.337 tonnellate.