Caffè letterario, il procuratore aggiunto Vella presenta il suo libro: "Studenti? Bello parlargli"

Terzo incontro con il caffè letterario della Questura. Oggi, nel centro balneare della polizia di Stato, il faccia a faccia con gli studenti. Ha presentato il suo libro, il procuratore aggiunto Salvatore Vella: “La forza del gruppo. L’etica come chiame del successo”. Questo il titolo. Alla giornata hanno preso parte alcuni studenti dell’Agrigentino, all’evento anche il questore, Maurizio Auriemma.

“E’ sempre un piacere parlare con i ragazzi di quello che è il nostro territorio – ha detto Vella ai microfoni di AgrigentoNotizie - . Di quando è importante stare qui. La polizia è meritoria in questi incontri che sollecitano la cultura della legalità. Il nostro lavoro è sicuramente un lavoro repressivo, ma ci deve essere il dialogo e l’incontro, per capire che tutti stiamo tutelando interessi e beni comuni – ha concluso Vella”.

“E’ il terzo incontro qui al nostro centro balnerare - ha detto il questore Auriemma. Oggi, abbiamo il nostro procuratore aggiunto, è questo per noi è un vanto. A noi interessa sentire questo tipo di intervento, lavoriamo in squadra ed è importante capire come meglio fare funzionare i rapporti all’interno dei protagonisti”.