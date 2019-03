Falla nella condotta e l'acqua si perde per strada, esplode la protesta dei residenti: "E' una grande vergogna"

In via Garibaldi, nel tratto compreso tra la casa del Clero e la chiesa di San Francesco di Paola, da circa cinque anni, quando nella zona del centro storico cittadino si osserva il turno di distribuzione idirca, un rigagnolo di prezioso liquido affiora e si perde in strada.

L'evidente problema alla condotta idrica è stato segnalato da alcuni residenti della zona, che arrabbiati per i disagi e l'inutile spreco tramite AgrigentoNotizie, chiedono un tempestivo interevento di rispristino della condotta. "Da cinque anni - dicono i residenti indignati - ogni volta che viene erogata l'acqua succede questo, una vergogna".