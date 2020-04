Primo caso di Covid 19 a Naro, il sindaco: "Sta bene, gite fuori porta? Chi pensa di farle è imbecille"

Primo caso di test positivo al Covid-19 a Naro. "La persona, per fortuna è in buone condizioni - ha detto il sidnaco Brandara ad AgrigentoNorizie - non è ricoverato, era già in isolamento volontario, non era stato neanche censito dal Comune. Ha fatto il tampone – ha precisato il primo cittadino - perché è stato consigliato dal suo medico curante che dopo aver appreso dei sintomi, ha richiesto il test. Secondo una mia teoria – ha aggiunto il sindaco Brandara - se si facessero più tamponi i numeri crescerebbero, comunque l’importante è che la situazione è sotto controllo".

L'epidemia da Coronavirus si allarga: primi contagiati a Naro e Ravanusa

Maria Grazia Branadara , in prossimità delle festività pasquali, richiama per l’ennesima volta i suoi concittadini al rispetto delle misure di prevenzione. "Imbecilli", definisce così il sindaco, le persone che escono di casa senza un valido motivo.

"Ho detto alle forze dell’ordine e alla polizia municipale, che devono vigilare al massimo per quanto riguarda la Pasqua e la Pasquetta. Ho chiesto anche, se è possibile, l’intervento di un elicottero. Sono al corrente – ha detto alla redazione di AgrigentoNotizie - di gente irresponsabile che si sta organizzando per le gite fuori porta, non si va da nessuna parte, si sta a casa. C’è un detto che dice, Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi, ma se questa festa si passa in modo difforme alle direttive – ha concluso il sindaco di Naro - ho detto a questi imbecilli e irresponsabili, che il prossimo Natale non sarà con i tuoi ma al camposanto".