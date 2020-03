Coronavirus, i parroci non si fermano: don Giuseppe recita il rosario con il megafono

La preghiera ai tempi del Coronavirus, con le chiese vuote ed i parroci che non voglio abbandonare i propri fedeli. Grandi e piccoli devono stare in casa per rispettare tutte quante le raccomandazioni del Governo. Così, in giro per la città, con mascherina e megafono è un parroco a portare le preghiere casa per casa.

Accade a Cattolica Eraclea. Don Giuseppe Pace ed il parroco padre Benjamin con un’auto allestita per l’occasione, hanno girato per le vie del paese con Gesù Eucarestia recitando il Santo Rosario, in modo da condurlo, “virtualmente” nelle case di tutti i cittadini. “In questo momento – ha dichiarato don Giuseppe – è l’unica maniera per benedire tutta la mia comunità”.