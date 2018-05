Il presidente della Regione Musumeci: "Autonomia trasformata nel privilegio di pochi"

"Una parte dello Statuto è stata disconosciuta o disapplicata. Una parte è stata applicata, i risultati sono indubbiamente negativi. Ci sono, troppe ombre e poche luci". Così, il presidente della Regione Nello Musumeci torna sul tema dell'Autonomia speciale tradita, da lui ribadito nel corso del discorso fatto pochi minuti dopo davanti al tempio della Concordia. "Dobbiamo chiederci perché questo prezioso strumento di crescita si sia rivelato una sorta di palla al piede. Forse perché qualcuno ha fatto finta di non capire a cosa servisse per davvero. Dobbiamo azzerare, dobbiamo capire che lo Statuto va rivisto in alcune sue parti e adeguarlo al contesto nazionale e Europeo". E rispetto ai rapporti con il Governo nazionale ha aggiunto: "noi non chiediamo l’elemosina a Roma. Andremo lì con la vigorosa volontà di chiedere quello che ci è stato tolto. I responsabili di tutto questo sono ovviamenete anche al di qua dello Stretto, perché alcuni siciliani eletti a Roma, invece che difendere la sicilia l’hanno svenduta per qualche piatto di lenticchie". Tema della giornata, ovviamente, anche la delibera di Giunta regionale che finanzia risorse economiche importanti per a Eraclea Minoa. "Quel processo erosivo - dice - dipende dal fatto che per anni non si è fatto quello che bisognava fare".