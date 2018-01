I magi sono partiti, domani pomeriggio a Montaperto onoreranno Gesù bambino

I magi sono partiti e sono in viaggio verso Montaperto. Domani, alle 17,15 circa, arriveranno nel quartiere agrigentino per onorare Gesù bambino. E sarà l'ultimo giorno che, a Montaperto, almeno per quest'anno, si respirerà la magica aria del santo Natale.

Domenica, uno "spaccato" del presepe vivente di Montaperto sarà possibile ammirarlo - visto la collaborazione con il Parco archeologico "Valle dei Templi" - a casa Barbadoro. "Sarà fatta la ricotta - annuncia Nino Amato - e verrà offerta in degustazione. Anche quest'anno - spiega - si è registrato un boom di visitatori. L'accoglienza dei bambini, degli studenti delle scuole, ha fatto sì che battessimo addirittura ogni record visto che in appena due giornate, indimenticabili, abbiamo avuto ospiti ben 2.200 piccoli".